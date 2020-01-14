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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     14.01.2020 - 17:25
Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче 24 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 14 січня 2020 року знизився на 10 копійок до 24,00 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 26,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6594 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9700

24,0000

EUR/UAH

26,6594

26,6904

RUB/UAH

0,3906

0,3912

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 13 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0500 - 24,1000 грн/долар, євро 26,7484 - 26,8016 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 24,15 гривень за долар, курс євро зріс на 15 копійок до 26,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,82 - 13 січня), продажу - 24,15 (24,05 - 13 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,40 (26,28 - 13 січня), продажу - 26,86 (26,71 - 13 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,55 - 13 січня), продажу 3,91 (3,90 - 13 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,02 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 24,0257 гривень за 1 долар (+0,0982 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить 23,9275 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара перейшов до зростання
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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