Курс долара продовжив зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 23,50 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 26,20 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,31 (23,31 - 16 грудня), продажу - 23,50 (23,53 - 16 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,85 (25,88 - 16 грудня), продажу - 26,20 (26,25 - 16 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 16 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 16 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,20-23,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 17 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,15 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 грудня довідковий курс на рівні 23,47 грн/долар, знизивши його в порівнянні з 16 грудня (23,48). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, 16 грудня члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію, підписаного у жовтні. У рамках зустрічі мова йшла переважно про зміцненні курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання

Аналітики протягом цього тижня прогнозують зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.