НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 10 копійок до 26,24 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2624,242 гривень за 100 євро (+10,1493 грн).

При цьому курс євро на 12 грудня становить 2614,0927 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,26 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,89 - 11 грудня), продажу - 26,26 (26,28 - 11 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 7 копійок до 26,21 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,18 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,56 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2356,3276 гривень за 100 доларів (-4,0270 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 12 грудня - 2360,3546 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.