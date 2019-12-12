НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 10 копеек до 26,24 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 декабря установлен на таком уровне: 2624,242гривен за 100 евро (+10,1493 грн).

При этом курс евро на 12 декабря составляет 2614,0927 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 26,26 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,89 - 11 декабря), продажи - 26,26 (26,28 - 11 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 7 копеек до 26,21 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,18 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,56 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2356,3276 гривен за 100 долларов (-4,0270 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 12 декабря - 2360,3546 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.