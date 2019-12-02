НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 8 копійок до 26,40 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2640,8191 гривень за 100 євро (8,1837 грн).

При цьому курс євро на 2 грудня становить 2632,6354 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,51 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,18 (26,19 - 29 листопада), продажу - 26,51 (26,52 - 29 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 7 копійок до 26,45 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,43 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2395,7354 гривень за 100 доларів (-1,4922 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 2 грудня - 2397,2276 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.