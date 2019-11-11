НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 3 копійки до 27,06 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2706,2615 гривень за 100 євро (+2,7233 грн).

При цьому курс євро на 11 листопада становить 2703,5382 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим знизився на 2 копійки до 27,27 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,81 (26,86 - 8 листопада), продажу - 27,27 (27,29 - 8 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 27,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,02 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2451,1018 гривень за 100 доларів (+0,9131 гривень).