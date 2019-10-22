НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 25 копійок до 27,65 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 2765,2072 гривні за 100 євро (-25,267 грн).

При цьому курс євро на 22 жовтня становить 2790,4742 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився на 23 копійки до 27,82 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,55 - 21 жовтня), продажу - 27,82 (28,05 - 21 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 27,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,65 грн.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).