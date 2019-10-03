НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 9 копійок до 27,24 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 2724,2936 гривні за 100 євро (+8,3638 грн).

При цьому курс євро на 3 жовтня становить 2715,9298 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня 2019 року, на готівковому ринку зріс на 32 копійки до 27,97 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,12 (26,85 - 2 жовтня), продажу - 27,97 (27,65 - 2 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 31 копійку до 26,98 гривень за євро. Курс покупки становить 27,93 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,87 гривень за долар, що на копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 2487,7122 гривень за 100 доларів (+1,7353 гривень).