Курс долара уповільнив зростання

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після різкого стрибка курс зупинився біля рівня 25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 27 копійок до 25,55 гривень за долар, курс євро зріс на 32 копійки до 27,97 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,72 - 2 жовтня), продажу - 25,55 (25,28 - 2 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,12 (26,85 - 2 жовтня), продажу - 27,97 (27,65 - 2 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,49 - 2 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 2 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75-22,45 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,35 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 жовтня (24,83). Таким чином, офіційний курс на 4 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

За даними аналітиків, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня.

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що питання курсу гривні до долара обговорювалося під час наради, яку президент Володимир Зеленський провів з керівництвом Національного банку та економічного блоку уряду 1 жовтня. За даними міністра, на нараді представники НБУ називали фактори, які впливають на курс гривні: інтерес нерезидентів до ОВДП і збільшення врожайності в сільському господарстві.