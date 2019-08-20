Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продаж 20 серпня 2019 року виріс на 4 копійки до 25,18 гривень за долар, курс купівлі до 25,15 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 27,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,8762 - 27,9095 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1500 25,1800 EUR/UAH 27,8762 27,9095 RUB/UAH 0,3773 0,3779

Нагадаємо, 19 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1450 грн/долар, євро 27,8731 - 27,8983 грн/євро, російський рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,13 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 серпня встановлено на такому рівні: 2513,13 гривень за 100 доларів (-4,4384 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 20 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,29 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 28,11 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,05 (25,09 - 19 серпня), продажу - 25,29 (25,35 - 19 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,68 (27,74 - 19 серпня), продажу - 28,11 (28,23 - 19 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,51 - 9 серпня), продажу 3,86 (3,90 - 9 серпня) грн за 10 рублів.