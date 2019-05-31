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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    31.05.2019 - 17:35
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 3 копійки до 29,94 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 червня, встановлений на такому рівні 2994,567 гривні за 100 євро (+2,5747 грн).

При цьому курс євро на 31 травня становить 2991,9923 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня 2019 року, готівковий курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,95 гривень за долар, на покупці виріс на 8 копійок до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 30,09 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 26,97 гривень за євро. Курс покупки становить 29,93 грн/євро.

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