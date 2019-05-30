НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 15 копійок до 29,91 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 травня, встановлений на такому рівні 2991,9923 гривні за 100 євро (+15,1949 грн).

При цьому курс євро на 30 травня становить 2976,7974 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня 2019 року, готівковий курс у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 19 копійок до 26,87 гривень за долар, купівлі зріс на 20 копійок до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 30,00 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 26,96 гривень за євро. Курс покупки становить 29,93 грн/євро.