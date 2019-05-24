НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 28 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 28 копійок до 29,61 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 травня, встановлений на такому рівні 2961,7336 гривні за 100 євро (+28,1974 грн).

При цьому курс євро на 24 травня становить 2933,5362 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 19 копійок до 29,73 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,85 - 29,45 (28,85 - 29,30 - 23 травня), продажу 29,45 - 30,00 (29,35 - 29,80 - 23 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,11 - 23 травня), продажу - 29,73 (29,54 - 23 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 29,48 гривень за євро. Курс покупки становить 29,44 грн/євро.