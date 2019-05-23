НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 29,33 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 травня встановлений на такому рівні 2933,5362 гривні за 100 євро (-4,9616 грн).

При цьому курс євро на 23 травня становить 2938,4978 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 8 копійок до 29,53 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,70 - 29,35 (28,80 - 29,25 - 21 травня), продажу 29,30 - 29,70 (29,25 - 29,60 - 21 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,05 (28,98 - 21 травня), продажу - 29,53 (29,45 - 21 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 29,37 гривень за євро. Курс покупки становить 29,35 грн/євро.