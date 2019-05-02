НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 11 копійок до 29,77 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 травня встановлено на такому рівні: 2977,598 гривні за 100 євро (+28,1616 грн).

При цьому курс євро на 2 травня становить 2949,4364 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 9 копійок до 29,99 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,80 (29,15 - 29,70 - 26 квітня), продажу 29,80 - 30,40 (29,70 - 30,20 - 26 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,43 (29,39 - 26 квітня), продажу - 29,99 (29,90 - 26 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 31 копійку до 29,77 гривень за євро. Курс покупки становить 29,72 грн/євро.