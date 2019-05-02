Долар стабільний, євро росте на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар впав на 2 копійки, євро виріс на 9 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,70 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,41 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 29,99 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,20 - 26,60 (26,30 - 26,65 - 26 квітня), продажу 26,60 - 27,00 (26,65 - 27,00 - 26 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,41 (26,47 - 26 квітня), продажу - 26,70 (26,72 - 26 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,80 (29,15 - 29,70 - 26 квітня), продажу 29,80 - 30,40 (29,70 - 30,20 - 26 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,43 (29,39 - 26 квітня), продажу - 29,99 (29,90 - 26 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,03 (2,60 - 4,07 - 26 квітня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 26 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,82 - 26 квітня), продажу 4,20 (4,18 - 26 квітня) грн за 10 рублів.