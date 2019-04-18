НБУ підвищив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 4 копійки до 30,19 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 квітня встановлено на такому рівні: 3019,2362 гривні за 100 євро (+3,2733 грн).

При цьому курс євро на 18 квітня становить 3015,9629 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 5 копійок до 30,51 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,80 - 30,30 (29,80 - 30,25 - 17 квітня), продажу 30,30 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 17 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,07 (30,01 - 17 квітня), продажу - 30,51 (30,46 - 17 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,20 гривень за євро. Курс покупки становить 30,18 грн/євро.