НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 30,15 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 квітня встановлено на такому рівні: 3015,9629 гривні за 100 євро (-4,9905 грн).

При цьому курс євро на 17 квітня становить 3020,9534 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 1 копійку до 30,46 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,80 - 30,25 (29,80 - 30,20 - 16 квітня), продажу 30,30 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 16 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,03 - 16 квітня), продажу - 30,46 (30,47 - 16 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 30,22 гривень за євро. Курс покупки становить 30,19 грн/євро.