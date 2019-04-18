НБУ повысил официальный курс евро

Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 30,19 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 апреля установлен на таком уровне: 3019,2362 гривны за 100 евро (+3,2733 грн).

При этом курс евро на 18 апреля составляет 3015,9629 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 5 копеек до 30,51 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,30 (29,80 - 30,25 - 17 апреля), продажи 30,30 - 30,80 (30,30 - 30,80 - 17 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,07 (30,01 - 17 апреля), продажи - 30,51 (30,46 - 17 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,20 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,18 грн/евро.