НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 9 копійок до 30,33 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 квітня встановлено на такому рівні: 3033,0384 гривні за 100 євро (+8,761 грн).

При цьому курс євро на 15 квітня становить 3024,2774 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу зріс на 10 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,80 - 30,30 (29,80 - 30,20 - 12 квітня), продажу 30,35 - 30,80 (30,25 - 30,80 - 12 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,08 (29,99 - 12 квітня), продажу - 30,52 (30,42 - 12 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,22 гривень за євро. Курс покупки становить 30,18 грн/євро.