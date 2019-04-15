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Долар та євро виросли на готівковому ринку

Новини » Фінанси    15.04.2019 - 11:58
Долар та євро виросли на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 3 копійки, євро - на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,95 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,70 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,52 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,85 (26,50 - 26,82 - 12 квітня), продажу 26,90 - 27,10 (26,80 - 27,10 - 12 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,70 (26,69 - 12 квітня), продажу - 26,95 (26,92 - 12 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,30 (29,80 - 30,20 - 12 квітня), продажу 30,35 - 30,80 (30,25 - 30,80 - 12 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,08 (29,99 - 12 квітня), продажу - 30,52 (30,42 - 12 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,11 (22,60 - 4,07 - 12 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 12 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,87 - 12 квітня), продажу 4,20 (4,20 - 12 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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