НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 30,24 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 квітня встановлено на такому рівні: 3024,2774 гривні за 100 євро (+1,9864 грн).

При цьому курс євро на 12 квітня становить 3022,291 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 6 копійок до 30,42 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,80 - 30,20 (29,80 - 30,30 - 11 квітня), продажу 30,25 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 11 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,99 (30,03 - 11 квітня), продажу - 30,42 (30,48 - 11 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 9 копійок до 30,24 гривень за євро. Курс покупки становить 30,21 грн/євро.