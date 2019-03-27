НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 30,49 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 березня встановлено на такому рівні: 3049,6778 гривні за 100 євро (+3,3409 грн).

При цьому курс євро на 27 березня становить 3046,3369 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,90 - 30,55 (30,00 - 30,65 - 26 березня), продажу 30,55 - 31,00 (30,60 - 31,10 - 26 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,28 (30,33 - 26 березня), продажу - 30,75 (30,77 - 26 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,53 грн/євро. Курс покупки становить 30,80 грн/євро.