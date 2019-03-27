Долар виріс на готівковому ринку, євро знизився

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс на 4 копійки, євро впав на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,13 гривень за долар, в покупці виріс на 5 копійок до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 27,10 (26,60 - 27,00 - 26 березня), продажу 27,05 - 27,30 (27,00 - 27,30 - 26 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,92 (26,87 - 26 березня), продажу - 27,13 (27,09 - 22 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,90 - 30,55 (30,00 - 30,65 - 26 березня), продажу 30,55 - 31,00 (30,60 - 31,10 - 26 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,28 (30,33 - 26 березня), продажу - 30,75 (30,77 - 26 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,16 - 26 березня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,11 - 5,00 - 26 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,88 - 26 березня), продажу 4,25 (4,25 - 26 березня) грн за 10 рублів.