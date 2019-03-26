НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 30,46 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 березня встановлено на такому рівні: 3046,3369 гривні за 100 євро (+1,1422 грн).

При цьому курс євро на 26 березня становить 3045,1947 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 1 копійку до 30,77 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,6 5 (30,00 - 30,55 - 25 березня), продажу 30,60 - 31,10 (30,50 - 31,10 - 25 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,33 (30,25 - 25 березня), продажу - 30,77 (30,76 - 25 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,47 грн/євро. Курс покупки становить 30,44 грн/євро.