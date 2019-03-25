НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 30,45 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 березня встановлено на такому рівні: 3045,1947 гривні за 100 євро (-1,9302 грн).

При цьому курс євро на 25 березня становить 3047,1249 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 16 копійок до 30,76 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,55 (30,10 - 30,80 - 22 березня), продажу 30,50 - 31,10 (30,70 - 31,20 - 22 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,25 (30,44 - 22 березня), продажу - 30,76 (30,92 - 22 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 30,53 грн/євро. Курс покупки становить 30,50 грн/євро.