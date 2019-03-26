Долар та євро виросли на готівковому ринку

Долар виріс на 4 копійки, євро на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,09 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,77 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 27,00 (26,70 - 26,95 - 25 березня), продажу 27,00 - 27,30 (26,95 - 27,30 - 25 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,87 (26,83 - 25 березня), продажу - 27,09 (27,06 - 22 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,00 - 30,6 5 (30,00 - 30,55 - 25 березня), продажу 30,60 - 31,10 (30,50 - 31,10 - 25 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,33 (30,25 - 25 березня), продажу - 30,77 (30,76 - 25 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,15 - 25 березня), продажу - 4,11 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 25 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,88 - 25 березня), продажу 4,25 (4,25 - 25 березня) грн за 10 рублів.