НБУ підвищив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 14 копійок до 29,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 березня встановлено на такому рівні: 2972,0396 гривні за 100 євро (+13,5234 грн).

При цьому курс євро на 12 березня становить 2958,5162 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 1 копійку до 29,99 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,20 - 29,90 (29,20 - 29,85 - 11 березня), продажу 29,75 - 30,45 (29,70 - 30,50 - 11 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,55 (29,50 - 11 березня), продажу - 39,99 (39,98 - 11 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 31 копійку до 29,93 грн/євро. Курс покупки становить 29,90 грн/євро.