НБУ знизив офіційний курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 16 копійок до 29,58 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 березня встановлено на такому рівні: 2958,5162 гривні за 100 євро (-15,8068 грн).

При цьому курс євро на 11 березня становить 2974,323 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня 2019 року, готівковий курс у продажу впав на 13 копійок до 29,98 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,20 - 29,85 (29,40 - 29,95 - 7 березня), продажу 29,70 - 30,50 (29,90 - 30,60 - 7 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,50 (29,69 - 7 березня), продажу - 39,98 (30,11 - 7 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу залишився на рівні 29,62 грн/євро. Курс покупки становить 29,60 грн/євро.