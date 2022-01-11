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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 10:19
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара виріс на 12 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 31,1960 - 31,2186 грн/євро, російський рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 10 січня закрилися в діапазоні: долар 27,5200 - 27,5300 грн/долар, євро 31,0725 - 31,0923 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Вище курс був тільки 31 Травня 2021 року - 27,5004 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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