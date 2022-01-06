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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця червня

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Україна, Четвер 06 січня 2022 06:15
НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця червня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара до гривні виріс до максимуму за півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,4551 гривень за 1 долар (+0,1575 грн). При цьому курс долара на 5 січня становить: 27,2976 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,01 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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