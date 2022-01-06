НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с конца июня

Официальный курс гривны к доллару на 6 января 2022 года установлен на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс доллара к гривне вырос до максимума за полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,4551 гривен за 1 доллар (+0,1575 грн). При этом курс доллара на 5 января составляет: 27,2976 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)