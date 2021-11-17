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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

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Україна, Середа 17 листопада 2021 17:32
Курс долара перейшов до зниження на міжбанку Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 17 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,44 гривень за долар, курс в покупці до 26,42 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 29,92 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,4200 - 26,4400 грн/долар, євро 29,9047 - 29,9221 грн/євро, російський рубль 0,3639-0,3645 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,4700 - 26,4900 грн/долар, євро 30,0249 - 30,0476 грн/євро, російський рубль 0,3602 - 0,3606 грн/рубль.

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