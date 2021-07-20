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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 10:32
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 32,07 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 32,0515 - 32,0751 грн/євро, російський рубль 0,3647-0,3652 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 16 липня закрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 32,1504 - 32,1713 грн/євро, російський рубль 0,3639-0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає четвертий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 20 липня встановлено на такому рівні: 27,2132 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2301 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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