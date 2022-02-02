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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Україна, Середа 02 лютого 2022 10:16
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,42 гривень за долар, курс в покупці до 28,40 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 32,06 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,4000 - 28,4200 грн/долар, євро 32,0408 - 32,0634 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 1 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4100 - 28,4300 грн/долар, євро 31,9981 - 32,0207 грн/євро, російський рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс знизився на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

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