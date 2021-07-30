RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ підвищив офіційний курс долара

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлений на рівні 26,88 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8867 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 29 липня становить 26,8628 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 31,90 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
курс НБУКурс гривніКурс долара