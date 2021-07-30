НБУ повысил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на уровне 26,88 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8867 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 29 июля составляет 26,8628 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,90 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.