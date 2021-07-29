Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 31,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 31,8899 - 31,9028 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив мінімум за рік. Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 26,8628 гривень за 1 долар (-0,0432 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 26,906 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.