Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 31,90 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 31,8899 - 31,9028 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3672 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 28 липня закрилися в діапазоні: 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,7252 - 31,7487 грн/євро, російський рубль 0,3649-0,3653 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара оновив мінімум за рік. Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 26,8628 гривень за 1 долар (-0,0432 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 26,906 гривень за 1 долар.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.