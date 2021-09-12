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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 08:30
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень Фото: курс долара може впасти до 26,6 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,02 до 26,73 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,88/26,90 до 26,74/26,76 грн (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,85/27,04 до 26,65 / 26,84 грн (-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Зазначимо, за прогнозом аналітиків, у вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,8 грн.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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