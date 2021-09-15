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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Середа 15 вересня 2021 10:24
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6400 - 26,6600 грн/долар, євро 31,4511 - 31,4747 грн/євро, російський рубль 0,3648 - 0,3655 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 14 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,5189 - 31,5426 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року. Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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