Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову піднявся до рівня 24,60 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 28 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс купівлі 24,56 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 18 копійок до 27,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5600 - 24,5800 грн/долар, євро 27,0651 - 27,0847 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5600 24,5800 EUR/UAH 27,0651 27,0847 RUB/UAH 0,3640 0,3644

Нагадаємо, 27 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5200 грн/долар, євро 26,8912 - 26,9082 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,56 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 24,5610 гривень за 1 долар (-0,0880 грн). При цьому курс долара на 27 лютого становить 24,6490 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Як нагадала міністр, поточний курс гривні до долара (24,5 грн/долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар). "І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.