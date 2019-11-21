НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,19 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2419,3689 гривень за 100 доларів (+1,0086 гривень).

При цьому курс долара на 21 листопада становить 2418,3603 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 26,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 листопада довідковий курс на рівні 24,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 листопада (24,18).

У той же час в обмінних пунктах України 21 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,29 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,10 (24,12 - 20 листопада), продажу - 24,29 (24,31 - 20 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,55 (26,56 - 20 листопада), продажу - 26,92 (26,93 - 20 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 20 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 20 листопада) грн за 10 рублів.