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Курс долара стабілізувався на низькому рівні

Новини » Фінанси     21.11.2019 - 12:30
Курс долара стабілізувався на низькому рівні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар трохи подешевшав на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,29 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,10 (24,12 - 20 листопада), продажу - 24,29 (24,31 - 20 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,55 (26,56 - 20 листопада), продажу - 26,92 (26,93 - 20 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 20 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 20 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,10-24,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара стабілізувався на низькому рівні

Міжбанк

Нагадаємо, 21 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 26,83 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 листопада довідковий курс на рівні 24,19 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 листопада (24,18). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 листопада 2019 року залучило до державного бюджет 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10897 млн грн.

Купівля нерезидентами ОВДП є однією з головних причин припливу валюти в Україну та зміцнення курсу гривні.

За прогнозом аналітиків, до кінця 2019 року на валютному ринку буде зберігатися тенденція до зниження курсу долара, а курс може опуститися нижче 24 гривень за долар.

Курс долара виріс на відкритті міжбанку НБУ на 21 листопада знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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