Курс долара виріс на відкритті міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 21 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 26,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1900 - 24,2200 грн/долар, євро 26,7976 - 26,8309 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1900 24,2200 EUR/UAH 26,7976 26,8309 RUB/UAH 0,3788 0,3794

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7755 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2418,3603 гривень за 100 доларів (-2,0325 гривень).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 листопада 2019 року залучило до державного бюджет 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10897 млн грн.

Купівля нерезидентами ОВДП є однією з головних причин припливу валюти в Україну та зміцнення курсу гривні.

За прогнозом аналітиків, до кінця 2019 року на валютному ринку буде зберігатися тенденція до зниження курсу долара, а курс може опуститися нижче 24 гривень за долар.