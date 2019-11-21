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Курс долара виріс на відкритті міжбанку

Новини » Економіка     21.11.2019 - 10:40
Курс долара виріс на відкритті міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 21 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 26,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1900 - 24,2200 грн/долар, євро 26,7976 - 26,8309 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1900

24,2200

EUR/UAH

26,7976

26,8309

RUB/UAH

0,3788

0,3794

Курс долара виріс на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7755 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2418,3603 гривень за 100 доларів (-2,0325 гривень).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 листопада 2019 року залучило до державного бюджет 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10897 млн грн.

Купівля нерезидентами ОВДП є однією з головних причин припливу валюти в Україну та зміцнення курсу гривні.

За прогнозом аналітиків, до кінця 2019 року на валютному ринку буде зберігатися тенденція до зниження курсу долара, а курс може опуститися нижче 24 гривень за долар.

НБУ на 21 листопада знизив офіційний курс долара Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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