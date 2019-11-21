НБУ на 21 листопада знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2418,3603 гривень за 100 доларів (-2,0325 гривень).

При цьому курс долара на 20 листопада становить 2420,3928 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 20 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,16 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,76 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 листопада довідковий курс на рівні 24,18 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 листопада (24,20).

У той же час в обмінних пунктах України 20 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,31 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,12 (24,13 - 19 листопада), продажу - 24,31 (24,34 - 19 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,56 (26,57 - 19 листопада), продажу - 26,93 (26,95 - 19 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 19 листопада), продажу 3,83 (3,84 - 19 листопада) грн за 10 рублів.