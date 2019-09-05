Курс долара 5 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар трохи подорожчав

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 28,06 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,14 (25,10 - 4 вересня), продажу - 25,36 (25,31 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,43 - 4 вересня), продажу - 28,06 (27,88 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,44 - 4 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 4 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,00-25,00 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,96 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,34 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 4 вересня (25,25). Таким чином, офіційний курс на 6 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, сьогодні, 5 вересня, правління Національного банку україни оприлюднить рішення по обліковій ставці. Прес-конференція керівництва НБУ запланована на 14:00. На минулому засіданні в липні НБУ знизив облікову ставку з 17,5% до 17,0%.

За даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.