НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,17 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 2617,7939 гривень за 100 доларів (+1,1557 гривень).

При цьому курс долара на 27 червня становить 2616,6382 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 червня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 26,22 гривень за долар, курс купівлі до 26,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,81 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,25 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 29,88 гривень за євро.