Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку, євро на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,25 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,00 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,88 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,10 (25,90 - 26,10 - 26 червня), продажу 26,15 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 26 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,00 (26,05 - 26 червня), продажу - 26,25 (26,28 - 26 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,10 - 29,60 (29,00 - 29,60 - 26 червня), продажу 29,60 - 30,15 (29,60 - 30,15 - 26 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,38 (29,40 - 26 червня), продажу - 29,88 (29,91 - 26 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,07 (2,50 - 4,07 - 26 червня), продажу - 4,08 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 26 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,82 (3,83 - 26 червня), продажу 4,17 (4,17 - 26 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2100 грн/долар, євро 29,8351 - 29,8636 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4194 грн/рубль.