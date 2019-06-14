НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 червня встановлено на такому рівні: 2642,1945 гривень за 100 доларів (+0,4865 гривень).

При цьому курс долара на 14 червня становить 2641,708 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 червня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі до 26,36 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,76 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за долар, купівлі знизився на 2 копійки до 26,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 30,01 гривень за євро.