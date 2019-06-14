ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Новини » Фінанси    14.06.2019 - 11:59
Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки, євро на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за долар, в покупці знизився на 2 копійки до 26,29 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,01 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,40 (26,10 - 26,40 - 13 червня), продажу 26,40 - 26,75 (26,40 - 26,75 - 13 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 26,29 (26,31 - 13 червня), продажу - 26,52 (26,55 - 13 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,05 - 29,80 (29,09 - 29,80 - 13 червня), продажу 29,80 - 30,50 (29,80 - 30,50 - 13 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,58 - 13 червня), продажу - 30,01 (30,07 - 13 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 13 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 13 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,76 - 13 червня), продажу 4,12 (4,13 - 13 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3600 -26,3900 грн/долар, євро 29,7340 - 29,7679 грн/євро, російський рубль 0,4091 - 0,4097 грн/рубль.

Курс долара знижується на міжбанку Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся